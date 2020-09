In Teilzeit zum Abschluss

Foto: Edmund Schenk

Grundsätzlich gibt es in allen anerkannten Berufen, die im dualen System, also im Betrieb und in der Berufsschule gelehrt werden, die Möglichkeit auf Teilzeitausbildung. Ob ein Ausbildungsplatz in Teilzeit angeboten wird, hängt häufig von der Branche und dem Beruf, aber auch von den jeweiligen Absprachen ab.