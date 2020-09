Den Lebensumständen angepasst

Foto: privat

Cindy Onken führte bereits während ihrer Elternzeit mit einer Kollegin im Ausbildungszentrum der Bundesagentur für Arbeit in Frankfurt ein Wiedereinstellungsgespräch. In dessen Verlauf entschied sich die junge Mutter für ein 25-Stunden-Modell: „Für mich war diese Lösung perfekt. Ich war flexibel mit den Stunden und konnte die Ausbildung gut mit der Betreuung meiner Kinder vereinbaren.“ Im September 2018 stieg sie wieder in die Ausbildung ein, zunächst für wenige Wochen ins erste Lehrjahr, dann wechselte sie ins zweite. „Einige Ausbildungsinhalte hatte ich inzwischen vergessen. So konnte ich mir innerhalb von zwei Monaten den Lernstoff wieder ins Gedächtnis rufen.“

In ihren Praktikumsphasen war sie in der Agentur für Arbeit in Hanau eingesetzt und lernte montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr alle Arbeitsabläufe kennen, etwa die Berechnung von Arbeitslosengeld, wie die Arbeitsvermittlung funktioniert oder welche Lohnersatz- und Förderleistungen es gibt. „Ich hatte immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich früher gehen musste als meine Kolleg*innen, auch wenn ich einen wichtigen Grund hatte und alle verständnisvoll waren. Es fühlt sich trotzdem komisch an“, erinnert sich die Mutter dreier Kinder an die Ausbildungsphase.