Fachkräfte für Hard- und Software

Foto: privat

Schon als Kind hatte die 27-Jährige Interesse an Computern. Inzwischen ist daraus eine echte Leidenschaft für Elektronik und PCs entstanden. Nach dem Abitur führte sie ihr Weg zunächst an die Universität, doch aufgrund familiärer Probleme musste sie ihr Bioinformatik-Studium abbrechen und eine Alternative suchen. „Ich wollte der Richtung aber treu bleiben.“ Ihre Recherche führte sie zum Beruf der Fachinformatikerin, an dem sie besonders der große Praxisbezug reizte.

Annemarie Baumert bewarb sich bei verschiedenen Berliner Unternehmen, durchlief mehrere Assessmentcenter erfolgreich und konnte sich am Ende ihren Ausbildungsbetrieb aussuchen. Bei der BSR überzeugte sie die freundliche und familiäre Atmosphäre. Aktuell befindet sie sich am Ende ihres ersten Ausbildungsjahres und ist bei der Netzwerkadministration eingesetzt. Die Mitarbeitenden dieser Abteilung sorgen dafür, dass alle Mitarbeiterbüros mit WLAN und LAN ausgestattet sind. Im weiteren Verlauf ihrer Ausbildung wird sie unter anderem ihre Kolleginnen und Kollegen in der IT bei der Realisierung, Konfiguration, Inbetriebnahme und Verwaltung vernetzter IT-Systeme durch Einbindung verschiedener Softwarekomponenten unterstützen.