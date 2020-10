Gold und Glanz

Schon im Altertum übten Edelsteine und Edelmetalle wie Gold und Silber eine große Faszination auf die Menschen aus. Und noch immer werden viele Schmuckstücke aus Gold gefertigt und mit Edelsteinen versehen. Zwischen 2005 und 2019 lag das Marktvolumen für Uhren und Schmuck in Deutschland bei rund 4,8 Milliarden Euro (Quelle: Statista). Es handelt sich also durchaus um ein attraktives Berufsfeld mit einer Reihe von Ausbildungsmöglichkeiten. „Die wohl bekannteren sind Goldschmied und Uhrmacher“, sagt Andreas Masermann, Berufsberater bei der Agentur für Arbeit Pirna. Die Zahl der Auszubildenden ist jedoch überschaubar. Deutschlandweit starten jährlich rund zweihundert Goldschmied*innen und einhundert Uhrmacher*innen ihre Ausbildung. „Die Ausbildungen können in Handwerksmeisterbetrieben, in der Industrie oder auch in Berufsfachschulen absolviert werden“, erklärt der Berufsberater.

Während Goldschmied*innen in der handwerklich geprägten Ausbildung lernen, Schmuckstücke individuell zu entwerfen, steht in der Industrie die Massenproduktion im Fokus. Uhrmacher*innen in Handwerksbetrieben prüfen, reparieren und warten mechanische und elektronische Klein- und Großuhren. Außerdem stellen sie Zeitmessgeräte aller Art her. In der Industrie werden Uhren maschinell sowie in Serie hergestellt. Hier fertigen Uhrmacher*innen Einzelteile für Klein- und Großuhren an, programmieren und bedienen CNC-Maschinen und überwachen die Produktion.