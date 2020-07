Gesundheit in all ihren Facetten

„In fast allen medizinischen und nicht-medizinischen Berufen sind Fachkräfte gesucht“, sagt Claudia Suttner vom Team Arbeitsmarktberichterstattung der Bundesagentur für Arbeit. „Insgesamt gingen 2019 653.000 Personen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in der Arzt- und Praxishilfe nach, 248.000 in Berufen der nicht ärztlichen Therapie und Heilkunde und 129.000 in der Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik.“ Weitere 18.000 Personen seien in Ernährungsberatung und Wellness tätig sowie 9.000 in der medizinischen Dokumentation.

Durchschnittlich waren 2019 in allen ausgewählten Berufen, außer in der medizinischen Dokumentation, mehr Stellen gemeldet als im Vorjahr. Die Arbeitslosigkeit war in allen Berufen rückläufig. Bei den medizinischen Assistenzkräften, Therapeuten und Medizintechnikern lag die Arbeitslosenquote bei unter zwei Prozent. „Angesichts der älter werdenden Bevölkerung, dank des medizinischen Fortschritts und dem zunehmenden Gesundheitsbewusstsein stehen die Zukunftschancen in einem Gesundheitsberuf gut“, ist die Expertin sicher.