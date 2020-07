Mit scharfem Blick und ruhiger Hand

Als Milchwirtschaftliche Laborantin hat sich Lara Schikowski auf die Prüfung von Milcherzeugnissen spezialisiert. Wer lieber als Allrounder in einem Labor arbeiten möchte, kann beispielsweise eine Ausbildung zum Biologielaboranten oder zur Chemielaborantin beginnen. „Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sind bei einer breit aufgestellten Ausbildung vielfältiger, doch grundsätzlich ist der Arbeitsmarkt günstig“, betont Verena Marschler, Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen. „Besonders stark ist die Nachfrage in Ballungsgebieten wie zum Beispiel Rhein-Main-Neckar mit vielen Betrieben in der Chemie- und Pharmabranche.“

Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet für Fachkräfte in Laborberufen ist das Gesundheitswesen. Medizinisch-technische Laborassistenten (MTLA) oder Pharmazeutisch-technische Assistentinnen (PTA) finden etwa in Arztpraxen, Krankenhäusern, medizinischen Laboren oder bei Blutspendediensten Anstellung. „Aber auch Biologie- oder Chemielaboranten sowie Biologisch-technische Assistentinnen und Chemisch-technische Assistenten sind im Gesundheitswesen tätig“, sagt Verena Marschler. „Sie arbeiten beispielsweise in medizinischen Laboren, in der Medizinforschung oder in der Forensik.“

Ob nun in der Arztpraxis oder in der Industrie: In allen Laborberufe sind eine ruhige Hand, scharfe Augen, manuelles Geschick und hohe Sorgfalt gefragt.