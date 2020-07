Lieferketten am Laufen halten

Die Logistikbranche ist ein großer Arbeitsmarkt, der sich in den vergangenen Jahren tendenziell gut entwickelt habe, berichtet Claudia Suttner vom Team Arbeitsmarktberichterstattung der Bundesagentur für Arbeit. Rund 616.000 Fachkräfte waren hier 2019 sozialversicherungspflichtig beschäftigt – drei Prozent mehr als im Vorjahr. „Die Beschäftigung im Logistiksektor ist allerdings stark vom verarbeitenden Gewerbe abhängig“, erklärt die Expertin. „Wird weniger produziert, muss auch weniger transportiert und gelagert werden.“

So erklärt sich der Rückgang bei der Arbeitskräftenachfrage im vergangenen Jahr, nachdem diese in den Jahren davor kräftig gewachsen war. 58.000 Stellen für Fachkräfte wurden im Laufe des Jahres 2019 der Bundesagentur für Arbeit neu gemeldet, 19.000 weniger als im Jahr davor. Die Zahl der Personen, die nach einer Beschäftigung als Fachkraft in der Logistik suchten, stieg im Jahresdurchschnitt 2019 leicht auf 27.000.

„Die aktuelle Corona-Krise zeigt, dass Logistik und Supply Chain Management existenziell sind, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen“, betont Anja Stubbe. „Die globalen Lieferketten sind durch die Lockdowns aus dem Gleichgewicht gebracht.“ In manchen Häfen stapeln sich die Leercontainer, in der Luftfracht fallen Transportkapazitäten weg, in anderen Märkten gibt es Überkapazitäten. „Um die Lieferketten am Laufen zu halten, ist es nötig, große Datenmengen in Echtzeit zu nutzen, um wichtige Informationen zu erhalten: Welche Lieferanten in welchen Ländern können was leisten? Wo gibt es Einschränkungen an den Grenzen oder andere Vorgaben? Wo sind die derzeitigen Infektions-Hotspots? Ohne digitalisierte Prozesse hat ein Unternehmen keine Chance, dieses Maß an Transparenz über sein Netzwerk zu erreichen.“

