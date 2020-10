Mit Ausbildung zum Bachelor

Foto: Keller, Agentur für Arbeit Heilbronn

Während die Handwerkskammern sowie die Industrie- und Handelskammern die neuen Abschlussbezeichnungen begrüßen, regt sich Kritik bei der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) oder dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI). Sie befürchten, dass es zu Verwirrungen kommen könne, weil die Begriffe Bachelor und Master bislang in Deutschland eindeutig mit einem akademischen Bildungsweg assoziiert werden würden. „Eine Verwechslungsgefahr ist gegeben“, räumt Ute Lamparter ein. „Allerdings gibt es unterschiedliche Bezeichnungen – ein Bachelor of Engineering hat andere Qualifikationen als ein Bachelor of Arts, Science oder Laws.“ Bei einem Bachelor Professional ist es genauso. Deshalb betont die Berufsberaterin noch einmal, dass die Qualifikationen zwar auf gleicher Ebene stehen, aber nicht gleichzusetzen sind: „Bachelor Professional und Bachelor of Engineering zum Beispiel unterscheiden sich sowohl inhaltlich als auch in den Kompetenzen und Spezialisierungen und damit auch die Aufgaben auf dem Arbeitsmarkt. Ein Bachelor of Engineering, also ein Ingenieur oder eine Ingenieurin, übernimmt zum Beispiel Entwicklungsaufgaben. Ein Bachelor Professional, etwa ein Industriemeister oder eine Industriemeisterin, beaufsichtigt hingegen den täglichen Ablauf in der Fertigung.“