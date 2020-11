Auf Reisen mit seinem Handwerk

Foto: privat

„Ich mache immer wieder gerne was Neues und die Wanderschaft hatte ich schon länger im Kopf“, erzählt Eva. Im Sommer 2018 besuchte sie ein Wandergesellentreffen in Halle an der Saale: „ Einmal im Jahr treffen sich circa 60 bis 100 Wandergesellen und Interessierte auf einer sogenannten Sommerbaustelle und arbeitet an einem gemeinnützigen Projekt. Das ist eine sehr gute Gelegenheit, um sich über die Wanderschaft zu informieren und Kontakte zu knüpfen.“ Für die junge Frau, die zu diesem Zeitpunkt bereits eine Tischlerlehre in Berlin abgeschlossen hatte und in einer Massivholz-Tischlerei arbeitete, fiel die Entscheidung, selbst auf die Walz zu gehen.

Auch fand sie auf dieser Veranstaltung ihren Exportgesellen. „Jeder, der auf Wanderschaft geht, braucht einen Altgesellen, der selbst schon mindestens ein Jahr unterwegs sein sollte“, erklärt die Tischlerin. Dieser begleitet den*die neue Gesell*in und führt sie in das Leben auf der Walz ein. „Er gibt zum Beispiel Tipps, wie man reist oder wie man Arbeit findet.“ Ihr Exportgeselle hat mit Eva auch die sogenannte „Losgehfeier“ mit dem Abschied von Freund*innen und Familie organisiert. Dafür holte er sie zusammen mit anderen Wandergesell*innen von Zuhause ab. Die Regeln für die Walz besagen, dass man sich drei Jahre und einen Tag seinem Heimatort nicht weniger als 50 Kilometer nähern darf. „Das mit dieser Bannmeile ist aber gar nicht so schlimm, wie es vielleicht klingt“, findet Eva. „Es gehört dazu und ich habe mich bewusst dafür entschieden. Mit meiner Familie kann ich mich überall treffen, nur eben nicht zu Hause.“ Außerdem leben viele ihrer Freund*innen inzwischen weit verstreut, was ihr verschiedene Anlaufstellen während der Walz schaffe.