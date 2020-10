Übungssache und Gefühlssache

Zumindest zu Beginn seiner Ausbildung war es die Arbeit im Geschäft, die Philipp Knöferl in den Job gelockt hatte. „Eigentlich ging es mir um das Verkaufen“, gibt der 22-Jährige zu. Eine Fähigkeit, die gelernt sein will, weiß der angehende Augenoptiker. „In erster Linie muss man sich in den Kunden hineinversetzen und sich überlegen, was könnte ihr oder ihm gefallen und vor allem nachfragen. Anfangs habe ich immer nur das gezeigt, was ich gut fand.“

Aufgrund seines Abiturs und seiner vorherigen Erfahrung als Aushilfskraft konnte Philipp Knöferl direkt in das zweite Ausbildungsjahr der Berufsschule einsteigen. Den Stoff des ersten Jahres muss er dennoch nachholen. Für ihn kein Grund zur Sorge: „Alles, was man an Theorie wissen muss, kann man gut lernen – schwieriger ist der handwerkliche Teil.“ Bei den Prüfungen werden Aufgaben gestellt, die so im „normalen“ Arbeitsalltag gar nicht mehr anfallen, etwa Mineralglas von Hand in eine Fassung schleifen. „Das ist schon heftig, das kann ich noch nicht“, gibt der 22-Jährige zu. Aber er ist zuversichtlich, dass er es mit etwas Übung schaffen wird. Und danach? Das lässt er nun erst einmal auf sich zukommen – weiß er ja nun, dass Pläne schnell mal durcheinander geraten können.

