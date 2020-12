"Es wird immer wichtiger, mit digitalen Karten umzugehen"

Foto: Christian Görsch, Geobasis-BB

Schon als Schüler hatte Friedrich H., der seine Abiturprüfungen unter anderem in Kunst und Geographie ablegte, eine große Affinität zu Landkarten: „Ich bin gerne draußen in der Natur und da macht es mir Spaß, mich anhand von Karten oder GPS-Trackern zu orientieren“, erzählt er. Dass er seine Leidenschaft für Karten zum Beruf machen könnte, erfuhr er bei einem Besuch einer Berufsmesse, auf der er erstmalig mit der Ausbildung zum*zur Geomatiker*in in Kontakt kam. Die Inhalte überzeugten ihn sofort: „Mir gefällt der gestalterische Aspekt. Aber wir setzen uns vor allem mit Vermessungstechnik, Kartographie sowie dem Umgang mit Datenbanken, Geodaten und Web-Programmierung auseinander“, fasst der 19-Jährige zusammen, der überzeugt ist, dass es immer wichtiger wird, mit digitalen Karten umzugehen. Den Nutzen könne man beispielsweise während der Corona-Pandemie sehen. „Mit digitalen Landkarten können wir die Zahl der Neuinfektionen gut und schnell darstellen.“

Vor kurzem begann für Friedrich H. das zweite Ausbildungsjahr, in dem er nun tiefer in die Materie der Geomatik einsteigen wird. Im ersten Jahr ging es vor allem um Vermessungstechnik: „Da lernt man noch klassisch mit Maßband, Laser, Nivelliergeräten und anderen Werkzeugen umzugehen und beispielsweise ein Grundstück auszumessen“, berichtet der Auszubildende. In seinem späteren Beruf wird er, anders als die Vermessungstechniker*innen, hauptsächlich im Innendienst tätig sein, digitale Karten erstellen und bearbeiten, sowie diese mit Datenbanken und Informationen aus Geoinformationssystemen kombinieren.