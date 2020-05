Faszination am Zusammenspiel von Mechanik und Elektonik

Mittlerweile ist Annamay Werbel im zweiten Ausbildungsjahr und scheint den für sie passenden Beruf gefunden zu haben: „Jeden Morgen wenn ich zur Arbeit komme, weiß ich, dass ich etwas Neues machen werde, und vor allem weiß ich, dass alles, was wir lernen, Sinn macht“, sagt die Berlinerin. Die ersten beiden Ausbildungsjahre absolviert die angehende Mechatronikerin in der betriebseigenen Ausbildungsstätte der BVG. Dort wechseln sich zweiwöchige Praxisphasen mit dem einwöchigen Berufsschulunterricht ab. In der Berufsschule werden unter anderem die Fächer Elektrotechnik, Mechanik, Motoren und CNC-Technik, also Fräsen und Drehen, vermittelt. Auch IT-Kenntnisse sind in der Ausbildung wichtig. Zum Beispiel hat sie schon einen Roboter programmiert, einen Schaltschrank gebaut und zusammen mit anderen Auszubildenden eine neue Drehmaschine angeschlossen. Hier kommen Annamay Werbel ihre Vorkenntnisse zugute.

Im dritten Lehrjahr wird Annamay Werbel für jeweils sechs Monate in zwei Abteilungen der Verkehrsbetriebe mit eingesetzt; entweder bei den Fahrzeugen, also bei Straßenbahnen oder U-Bahnen, in der Automatenwerkstatt, bei den Fahrkartenautomaten und Entwertern oder in sonstigen technischen Abteilungen, etwa bei den elektrischen Anlagen der BVG. Das letzte halbe Jahr der Ausbildung ist für die Abschlussprüfung und die dazugehörige Vorbereitung vorgesehen.