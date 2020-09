Jan Schreiber ist jetzt in den unterschiedlichen Abteilungen unterwegs. Im Austausch mit dem Produktionsmitarbeiter, dessen E-Mail er am Morgen gelesen hat, erfährt er, wo es Verbesserungsbedarf in den Produktionsabläufen gibt. Er bespricht, welche Änderungen möglich sind. Dabei macht er sich Notizen und hält seine Ideen fest.