Profis an der Schnittstelle zwischen Produkt und Prozess

In den ersten zwei Jahren seiner Ausbildung durfte Jan Schreiber bereits erste Projekte alleine managen. Zum Beispiel sollte er Bauteile einer Produktionsabteilung in ein sogenanntes Shuttlesystem – ein automatisches Kleinteilelagersystem – einpflegen und umlagern. Dafür richtete ein Planungssystem ein, wies zunächst allen Artikeln in dem System einen neuen Lagerplatz zu und sortierte anschließend die Bauteile selbst am neuen Lagerort ein. Zunächst waren solche Projekte eine große Herausforderung für den 20-Jährigen: Aufgaben verteilen, Zeitpläne einhalten, Abläufe beachten, die man noch nicht so gut kennt, das sei anfangs doch schwierig gewesen. „Aber mit der Zeit bekommt man seine eigene Routine“, resümiert Jan Schreiber.

Der Job macht ihm nach wie vor viel Spaß. Er schätzt vor allem die Arbeit im Team, den Austausch mit den Mitarbeiter*innen sowie das Feedback, das er zu seinen Vorschlägen und Ideen bekommt: „Und wenn man ein Projekt fertiggestellt hat, ist es schön, dass man ein Ergebnis sieht.“

Zum Ende des zweiten Lehrjahres hat Jan Schreiber bereits den ersten Teil der sogenannten „gestreckten Abschlussprüfung“ absolviert. Sein Ergebnis geht zu 35 Prozent in die Endnote ein. „Später gibt es die Möglichkeit, noch ein Studium dranzuhängen oder Weiterbildungen zu machen.“ Nach der Ausbildung will der angehende Produktionstechnologe erst einmal Arbeitserfahrung sammeln. Bei erfolgreichem Abschluss hat ihm Kieback&Peter bereits die befristete Übernahme in ein Arbeitsverhältnis zugesichert.