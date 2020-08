Die Vermieterin

Nach ihrem Abitur war sie bei der Agentur für Arbeit und auf Berufsbildungsmessen, um herauszufinden, was sie nach der Schule machen will. „Bei der Beratung ist dann irgendwann der Beruf Immobilienkauffrau aufgetaucht. Ich wollte auf jeden Fall erstmal eine Ausbildung machen, um herauszufinden, ob mir die Arbeit gefällt, und habe mir gedacht: Studieren kann ich später immer noch“, findet Meike Resing. Und das tut sie bald auch: Nach der Ausbildung wird sie den Arbeitgeber wechseln und ein duales Studium in Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Immobilienwirtschaft absolvieren. „Ich will auf jeden Fall weiterhin arbeiten, aber mich auch weiterbilden. Deshalb passt ein duales Studium super, bei dem ich abwechselnd im Unternehmen und an der Hochschule bin.“

Zukünftig wird sie keine Wohnimmobilien, sondern ganz andere Objekte betreuen. „Mein neuer Arbeitgeber verwaltet öffentliche Gebäude, die dem Land gehören, zum Beispiel Denkmäler oder Justizvollzugsanstalten. Ich werde in der Abteilung Projektmanagement eingesetzt, die sich um Verwaltung, Modernisierung und Instandhaltung von Gebäuden kümmert.“ Anschließend kennt sie sich dank Ausbildung und Studium mit zwei verschiedenen Aufgabenbereichen und Arten von Objekten aus. „Dann kann ich mich entscheiden, in welchem Bereich ich arbeiten will“, sagt sie.

