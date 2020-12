Zuhören können

Die Digitalisierung hat auch in Milan Lautenbachs Arbeitsalltag Einzug gehalten. „Fast alle Unterlagen, von den Beratungsprotokollen bis zu den Vertragsanträgen, werden bei uns digital verwaltet. Dazu musste ich mich mit der internen EDV aus unserem Hause vertraut machen“, berichtet er.

Doch neben Kenntnissen digitaler Prozesse und einer Affinität zu Zahlen darf das Persönliche nicht zu kurz kommen. Kaufleute für Versicherungen und Finanzen müssen sich auf ihre Kund*innen einlassen, sie müssen zuhören und den Bedarf der Mandant*innen ermitteln. Das erfolgt in der Regel über persönliche Treffen. Zu Zeiten von Corona werden viele Gespräche jedoch per E-Mail, Videokonferenz oder Telefon geführt. „Mir gefallen vor allem die Termine, die mit voll zufriedenen Kunden enden“, sagt Milan Lautenbach, der sich selbst nach dem Berufsabschluss ein klares Ziel gesetzt hat: Er möchte ein guter Berater werden und sich seinen eigenen Stamm an zufriedenen Mandant*innen aufbauen.

