Gold, Edelsteine und Chemie

Polieren und mattieren, sägen, feilen, walzen, gravieren, lasern – die angehende Goldschmiedin lernt eine ganze Palette an Techniken, die allesamt per Hand ausgeführt werden. „Am Anfang habe ich für alle Aufgaben so viel mehr Zeit gebraucht, irgendwann geht es dann viel schneller. Wichtig ist, dass man dranbleibt, Ausdauer beweist.“ Einmal die Woche besucht die 21-Jährige ihre Berufsschule in Köln. Hier gibt es ebenfalls eine Werkstatt, in der die Auszubildenden die verschiedenen Techniken üben können. Zusätzlich steht Mathe auf dem Stundenplan, denn die angehende Goldschmiedin muss zum Beispiel berechnen können, wie viel Gramm Metall sie für den Einguss eines Schmuckstücks benötigt oder wie sie beim Schmelzen eine bestimmte Legierung zusammensetzt. „Mein Lieblingsfach ist Gestaltung. Hier entwerfen wir Schmuckstücke nach fiktiven Kundenwünschen.“ Des Weiteren werden Kenntnisse in Marketing, Buchführung und Kalkulation werden in der Berufsschule vermittelt. „Im dritten Ausbildungsjahr werde ich noch mehr über Edelsteine und das Fassen von Edelsteinen lernen. Außerdem bin ich während der Arbeit immer mehr in Kundengespräche involviert.“

Als ausgebildete Goldschmiedin stehen Lena Büscher verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten offen, unter anderem als Gemmologin, Graveurin oder Edelsteinfasserin, was die 21-Jährige für sich favorisiert. „Außerdem will ich die Meisterschule besuchen. Und wer weiß, vielleicht mache ich mich irgendwann selbstständig.“

