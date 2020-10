Hinter jedem Schmuckstück steckt eine Geschichte

Verkaufsgespräche führen ist jedoch nur eine von Sophia Kesslers Aufgaben. Ebenso versendet und verräumt sie Waren, pflegt das Warenwirtschaftssystem und dekoriert die Schaufenster und Vitrinen. Hinter den Kulissen erhält die Auszubildende Einblick in die Geschäftsprozesse. Hier kann sie ihr kaufmännisches Wissen aus dem Berufsschulunterricht anwenden und vertiefen. Kosten- und Leistungsrechnung, Statistiken, Finanzierung, Buchführung – Sophia Kessler hatte schon immer ein Interesse an kaufmännischen Themen. Deshalb entschied sie sich nach dem Abitur zunächst für ein Studium in Betriebswirtschaftslehre, brach es jedoch nach zwei Semestern ab. In der Abiturientenausbildung, wie sie beispielsweise Wempe anbietet, fand sie eine passende Alternative.

Während ihrer dreijährigen Ausbildung zur Handelsfachwirtin erwirbt Sophia Kessler zwei Abschlüsse: Nach eineinhalb Jahren legt sie vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) die Prüfung zur Einzelhandelskauffrau ab, eineinhalb Jahre später folgt die Prüfung zur Handelsfachwirtin. Dementsprechend hoch ist das Lernpensum in der Doppelausbildung. „Nach der Arbeit setze ich mich häufig hin, um mich auf die Seminarphasen und Klausuren vorzubereiten. Da heißt es öfter mal Zähne zusammenbeißen.“