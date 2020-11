Schwierige Prognose

In ihrer Veröffentlichung weist die KMK darauf hin, dass es „viele Unsicherheitsfaktoren“ gebe. So werde der künftige Bedarf von bildungspolitischen Faktoren beeinflusst – etwa Vorgaben zur Klassengröße, pädagogische Maßnahmen, Entscheidungen zur Weiterentwicklung der Lehrer*innenstellen. Auch die Prognose des Lehrkräfteangebots sei von einer Reihe von Faktoren abhängig: „Insbesondere können persönliche Entscheidungen der Studierenden sowie öffentliche Trendaussagen zum künftigen Lehrerbedarf das Lehrerangebot entscheidend beeinflussen.“ Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, warnt davor, seine Berufswahl vorrangig nach Prognosen zu richten. Er rät, bei der Wahl von Schulform und -fächern vorrangig nach den eigenen Interessen zu gehen.

Wie unbeständig der Arbeitsmarkt für Lehrer*innen ist, erläutert er am Beispiel des Grundschullehrer*innenmangels: Unbesetzte Stellen würden vermehrt mit Quer- und Seiteneinsteiger*innen besetzt. Zudem sei die Zahl der Studienplätze fürs Grundschullehramt beispielsweise in Bayern erhöht worden, sodass mit mehr Absolvent*innen zu rechnen sei. Andererseits unterrichteten derzeit Gymnasiallehrer*innen, die keine Anstellung gefunden haben, ebenfalls an Grundschulen sowie Mittel- und Sekundarschulen. Sie wechselten jedoch eventuell an „ihre“ Schulform zurück – zum Beispiel, wenn Bundesländer die 13. Jahrgangsstufe wieder einführen und dadurch der Bedarf steige. Was wiederum bedeute, dass etwa Stellen an Grundschulen neu besetzt werden müssen – eine Gleichung mit vielen Unbekannten.