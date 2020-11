Schwer kalkulierbare Herzenssache

„Die Zahl der Studierenden, die einen Lehramtsabschluss anstreben, nimmt seit einiger Zeit zu“, sagt Ralf Beckmann vom Team Arbeitsmarktberichterstattung der Bundesagentur für Arbeit. Und mit 46.500 im Prüfungsjahr 2019 war die Zahl der Lehramtsprüfungen so hoch wie nie zuvor. Die Einstellungschancen sehen gut aus: Der Arbeitsmarkt für Lehrkräfte habe sich zuletzt weiter positiv entwickelt, wobei sich der Bedarf ja nach Bundesland, Schulform und -fach unterschiedlich darstelle, so der Arbeitsmarktexperte. 35.234 neue Lehrkräfte wurden laut Kultusministerkonferenz (KMK) 2019 im öffentlichen Schuldienst eingestellt – fast 16 Prozent mehr als 2009. Insgesamt zählt das Statistische Bundesamt circa 1,5 Millionen Lehrkräfte in Deutschland. Etwa zwei Drittel von ihnen unterrichten an allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schulen (Stand 2018). Rund ein Drittel arbeitet zudem als Angestellte, etwa zwei Drittel sind verbeamtet.

Reicht das aus? Laut einer forsa-Schulleitungsbefragung im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) vom März 2020 fehlen an 59 Prozent der Schulen Lehrkräfte. „An Haupt-, Real- und Gesamtschulen sind Lehrermangel und unbesetzte Stellen deutlich häufiger ein Problem als an Grundschulen und Gymnasien“, so die Studie. Das Ergebnis einer Veröffentlichung der KMK vom Dezember 2019 zum Einstellungsbedarf und -angebot für den Zeitraum 2019 bis 2030 hierzu: Für den Sekundarbereich II (allgemeinbildende Fächer) oder für das Gymnasium bestehe deutschlandweit in den nächsten Jahren ein Überangebot an Lehrkräften. „In allen anderen Lehrämtern lassen die Zahlen einen zum Teil erheblichen Bedarf erwarten.“ Bei Fächern sieht die KMK Bedarf unter anderem bei Mathe, Chemie, Physik und Englisch (siehe Artikel „Bedarf und Angebot schwer abzuschätzen“).