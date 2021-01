Hauptbereich

Politikwissenschaftler*innen - Interview

„An den großen Entwicklungen in der Gesellschaft arbeiten“

Welche Perspektiven haben Politolog*innen? abi» sprach mit Prof. Dr. Claudia Ritzi, Mitglied des Vorstands der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft und Politikprofessorin an der Universität Trier.

Foto: Sonja Trabandt

abi» Frau Prof. Dr. Ritzi, was sind die aktuellsten Entwicklungen in den Politikwissenschaften?

Foto: Pressestelle Universität Trier

Prof. Dr. Claudia Ritzi: Ein wichtiges aktuelles Thema in unserem Fach ist das Erstarken des Populismus. Darüber hinaus befassen wir uns derzeit mit Krisen der Demokratie und mit Bedrohungslagen – etwa der Frage, wie es zur Wirtschafts- und Finanzkrise kommen konnte. Was sind angemessene staatliche Reaktionen auf solche Krisen? Wie kann die EU auf die Flüchtlingssituation reagieren? All das sind brisante Themen, die sowohl in der Forschung und Lehre behandelt werden, aber auch die beruflichen Aufgaben von Politologinnen und Politologen prägen. Der Arbeitsmarkt braucht Leute, die für diese Themen Expertise mitbringen.

abi» Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollten angehende Politolog*innen mitbringen?

Prof. Dr. Claudia Ritzi: Das Wichtigste ist das Interesse am Fach, an den Zusammenhängen zwischen Politik und Gesellschaft. Zudem muss man fähig und bereit sein, mit Texten zu arbeiten und selbst Texte zu produzieren. Auch gute analytische Fähigkeiten sind sehr hilfreich, denn wir versuchen mithilfe von theoretischen Konzepten und Ansätzen Probleme abstrakt zu lösen und diese Lösungen dann auf konkrete Gegebenheiten anzuwenden. Für die Arbeit mit Statistiken sind außerdem mathematische Kenntnisse sinnvoll.

abi» Welche gesellschaftliche Verantwortung tragen Politolog*innen?

Prof. Dr. Claudia Ritzi: Wir brauchen in der Gesellschaft Menschen, die bewerten können, ob bestimmte Entwicklungen gut, akzeptabel oder bedrohlich sind. Politologinnen und Politologen sollten den Mut haben zu sagen: Das geht jetzt in die richtige Richtung, oder: Das ist eine problematische Entwicklung. Ein Beispiel ist der Journalismus, der immer mehr durch Kommunikation in Social Media abgelöst wird. Hier brauchen wir Menschen, die darüber reflektieren, was das mit dem Journalismus und auch mit der Gesellschaft macht. Das ist für mich das Schöne an Politikwissenschaften: dass man an den großen Entwick-lungen in der Gesellschaft arbeiten kann.