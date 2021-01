Architektur braucht Leidenschaft

Foto: privat

Der Arbeitsmarkt für Architekt*innen ist eng mit der Entwicklung der Baubranche verknüpft. Diese sorgte im vergangenen Jahr angesichts niedriger Zinssätze und anhaltenden Wachstums im Wohnungsbau für eine gute Ausgangssituation. Doch der Konkurrenzkampf ist hoch, was laut dem Bund Deutscher Architekten vor allem kleine Büroeinheiten mit bis zu vier Mitarbeiter*innen sowie Einzelbüros zu spüren bekommen.

Insgesamt hat sich der Arbeitsmarkt in den vergangenen zehn Jahren spürbar verbessert. „Im Vergleich zu 2009 gibt es 14 Prozent mehr erwerbstätige Architektinnen und Architekten. Das Stellenangebot bewegte sich 2019 gemessen an den neu gemeldeten Arbeitsstellen mit 4.400 Jobofferten etwa auf dem Niveau des Vorjahres“, sagt Claudia Suttner, Arbeitsmarktexpertin der Bundesagentur für Arbeit. Durchschnittlich gab es 2019 im Monat rund 1.500 Arbeitsstellen zu vermitteln: „Das ist der höchste Stellenbestand seit mindestens 2007“, ergänzt sie. Gleichzeitig waren im Jahresdurchschnitt rund 2.000 Architekt*innen arbeitslos registriert: „Dies entspricht einem leichten Anstieg um vier Prozent“, so Claudia Suttner. Zu dieser Entwicklung hätten unter anderem die hohen Absolvent*innenzahlen der vergangenen Jahre beigetragen: „Weil aber gleichzeitig die Beschäftigung deutlich gestiegen ist, blieb die Arbeitslosenquote, die wir zusammen mit dem Bauingenieurwesen betrachten, unverändert bei niedrigen 1,8 Prozent.“