Logisch in vielen Bereichen

Mathematiker wie Nina Haarkötter finden in vielen unterschiedlichen Bereichen eine Beschäftigung. Die Situation am Arbeitsmarkt ist dabei vielversprechend. Claudia Suttner vom Team Arbeitsmarktberichterstattung der Bundesagentur für Arbeit fasst zusammen: „Der Arbeitsmarkt für Naturwissenschaftler insgesamt zeigte sich im vergangenen Jahrzehnt sehr aufnahmefähig, was sich in einer kräftig gestiegenen Erwerbstätigkeit widerspiegelt (16 Prozent mehr). Die Zahl der gemeldeten Stellenangebote, die sich explizit an Naturwissenschaftler richtet, fällt jedoch insgesamt sehr überschaubar aus. Durchschnittlich hatten die Agenturen für Arbeit für Mathematiker 2019 nur rund 180 Stellen im Angebot. Im Juni desselben Jahres waren rund 9.000 Personen als Mathematiker sozialversicherungspflichtig beschäftigt.“

Der Mikrozensus verzeichnet für 2018 dagegen 94.000 Erwerbstätige mit einem Hochschulabschluss in Mathematik. „Die große rechnerische Differenz ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Naturwissenschaftler häufig interdisziplinär in den verschiedensten Berufsfeldern tätig sind und ihre konkrete Berufsausübung oft nicht den Naturwissenschaften zugeordnet wird,“ erläutert die Expertin der Bundesagentur für Arbeit. „So arbeitet laut Mikrozensus ein großer Teil der studierten Naturwissenschaftler in Tätigkeitsfeldern wie Lehre und Forschung, Unternehmensführung und -organisation, Informations- und Kommunikationstechnik oder technische Entwicklung und Produktion.“

Thomas Vogt, Pressesprecher der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, ergänzt: „Einen großen Bedarf an Nachwuchskräften gibt es im Moment bei den Mathematiklehrern, da viele Lehrer in der nächsten Zeit in den Ruhestand gehen. Ansonsten sind Mathematiker bei Banken und Versicherungen, in Unternehmensberatungen oder im Projektmanagement beschäftigt.“ In den letzten Jahren haben sich außerdem neue Berufsfelder entwickelt: „Hinzugekommen ist die enge Zusammenarbeit von Mathematikern und Informatikern, insbesondere in der Softwareentwicklung, der Internetsicherheit, der Suchmaschinenoptimierung und der Verarbeitung und Auswertung von Big Data.“