Alles, was Recht ist!

Foto: Privat

Die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Referaten und Dienststellen und die vielfältigen Berufsbilder sorgen für Abwechslung. Ebenso ihr Tätigkeitsspektrum: Sie führt Gespräche, prüft Bewerbungsunterlagen, betreut wissenschaftlich fundierte Auswahlverfahren und nimmt an Personalmessen und Marketingmaßnahmen teil. Wie man rechtswissenschaftlich arbeitet, und wo sie welche Regelungen findet und anwenden kann, hat sie unter anderem in ihrem dualen Studium gelernt: Aufgrund des hohen Bedarfs an Rechtswissenschaftlern hat München 2014 den Studiengang Öffentliches Recht in Kooperation mit der privaten FOM – Hochschule für Oekonomie & Management eingerichtet.

In sechs Semestern hat Stephanie Matarazzo die gesamte Klaviatur des öffentlichen Rechts, darunter Bau- und Kommunalrecht, Sozialrecht, Public Management sowie Tarif- und Beamtenrecht kennengelernt. In ihren Praxisphasen arbeitete sie sowohl im Sozialreferat, in der Stadtkämmerei, als auch im Personal- und Organisationsreferat mit. Der Studiengang endet mit dem Abschluss Bachelor of Laws (LL.B.). Damit ist sie keine Volljuristin und kann die Bayernmetropole München nicht vor Gericht vertreten, das übernehmen Volljuristen. Aber sie kann Verwaltungsverfahren bearbeiten, Bescheide erstellen und Verträge gestalten.