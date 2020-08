Vielfalt statt Paragrafenreiterei

Foto: Privat

Für Juristinnen und Juristen gibt es bei uns vielfältige Möglichkeiten. Sie können sich mit Fragen aus allen Bereichen des öffentlichen Rechts und auch mit Fällen aus dem Privatrecht beschäftigen. Unsere Rechtswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sind dabei in sogenannte Qualifikationsebenen eingeteilt. Die Qualifikationsebene drei entspricht in etwa dem gehobenen Dienst und die Qualifikationsebene vier dem höheren Dienst. Absolventen mit einem Bachelor of Laws steigen zum Beispiel in die Qualifikationsebene drei ein. Sie sind dann in der Regel Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst. Auch Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge, die einen Anteil von mindestens 50 Prozent Rechtswissenschaften enthalten, können hier tätig werden.

Volljuristen, also diejenigen, die ein zweites Staatsexamen mitbringen, werden in Qualifikationsebene vier eingestellt. Sie werden in der Regel verbeamtet, da sie auch hoheitliche Aufgaben übernehmen. Ein Master of Law ist hier nicht ausreichend.

Der Bedarf an Juristinnen und Juristen war vor der Corona-Krise hoch: Wir haben jährlich rund 25 in der Qualifikationsebene vier eingestellt und auch in der dritten Qualifikationsebene lagen die Einstellungszahlen im zweistelligen Bereich. Aktuell ist schwer abzusehen, wie sich das entwickeln wird.

Wer sich für eine Laufbahn bei der Stadt entscheidet, hat auf jeden Fall sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten. Das betrifft sowohl das Fortbildungsprogramm mit mehreren hundert verschiedenen Seminaren, als auch das Thema Weiterentwicklung. Es gibt viele Möglichkeiten der Spezialisierung, etwa im Kommunalrecht, Versammlungsrecht oder Europarecht – die Bandbreite ist enorm. Juristinnen und Juristen können sich zudem für Führungspositionen empfehlen oder jederzeit das Rechtsgebiet wechseln.