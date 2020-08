Veränderungen in der kleinsten Form

Foto: privat

Juliane März durfte bereits während ihrer Doktorarbeit das Labor im Helmholtz-Zentrum nutzen und lernte so ihren Institutsleiter kennen, der sie nach der Promotion einstellte. Mit ihrem Start 2014 baute sie gemeinsam mit Kolleg(inn)en das Labor auf. Sie war unter anderem zuständig für die Beschaffung der Geräte und die Einarbeitung des Personals. Heute betreut sie Arbeiten von Studierenden und Doktoranden, die unter ihrer Anleitung Themen entwickeln, Laboranordnungen aufbauen, Versuche durchführen und die Forschungsergebnisse in Form von Publikationen dokumentieren. Zu ihren Aufgaben gehört es zudem, wissenschaftliche Ergebnisse auf Tagungen zu präsentieren, Kontakte zu anderen Wissenschaftler(inne)n zu knüpfen und national und international den Austausch in Netzwerken zu pflegen.

Wer berufsmäßig in die Forschung will, muss zum Master drei bis vier Jahre hinzurechnen, um ein Promotionsstudium zu absolvieren. „Während der Promotion habe ich gelernt, selbständig zu arbeiten und eigenverantwortlich zu denken“, sagt die Chemikerin. Und diese Fähigkeit, sich selbst anzutreiben, ist Voraussetzung für Juliane März‘ aktuelle Tätigkeit: „Wir Wissenschaftler sind sehr frei hier am Institut. Erfolg in der Forschung ist nur möglich durch Beharrlichkeit und die Konsequenz, mit der jeder seine Ziele verfolgt.“ Diese Ziele werden in regelmäßigem Austausch mit den Kolleg(inn)en und dem Institutsleiter festgesetzt.