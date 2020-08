Gesund werden und bleiben

Auch Claudia Suttner, Arbeitsmarktexpertin bei der Bundesagentur für Arbeit, erkennt positive Aussichten für Beschäftigte in der Gesundheitswirtschaft: „Aufgrund des demografischen Wandels – Menschen werden immer älter –, aber auch des medizinischen Fortschritts sowie eines wachsenden Gesundheitsbewusstseins ist die Gesundheitswirtschaft grundsätzlich eine Wachstumsbranche“, stellt sie fest.

Es gebe allerdings Unterschiede bei der Entwicklung der Beschäftigtenzahlen: Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Verkäufern von Apotheken- und Medizinprodukten, Sozialarbeiterinnen sowie Berufsangehörigen der Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik hat im Jahr 2019 unterdurchschnittlich zugenommen. Die Beschäftigung in der Sozialverwaltung und -versicherung ging leicht zurück. „In allen anderen Berufen waren hingegen überdurchschnittliche Zuwächse zu verzeichnen, allen voran in der Haus- und Familienpflege, in der Psychologie, in der Ernährungs- und Gesundheitsberatung sowie im Wellness-Bereich“, erklärt Claudia Suttner.

Entsprechend der guten Beschäftigungsentwicklung ging in den meisten Berufen der Branche die Arbeitslosigkeit in den vergangenen Jahren zurück, die Nachfrage hingegen stieg. „In einer Reihe von Gesundheitsberufen gab es bereits Fachkräfteengpässe“, ergänzt die Arbeitsmarktexpertin. Gefragt sind vor allem examinierte Fachkräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege, der Altenpflege, der Geburtshilfe sowie der operations-/medizinisch-technischen Assistenz. Des Weiteren werden Fachkräfte im Rettungsdienst, Humanmedizinerinnen, Physiotherapeuten, Apothekerinnen sowie Fachkräfte und Meister der Orthopädie-, Rehatechnik und Hörgeräteakustik verstärkt gebraucht.