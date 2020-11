„Die Branche kennt keinen Stillstand“

Was sich in all den Jahren allerdings nicht geändert hat, ist die Tatsache, dass die IT-Branche noch immer sehr männerlastig ist: Einer Bitkom-Studie von Anfang 2019 zufolge arbeiten in diesem Wirtschaftszweig in Deutschland nur 17 Prozent Frauen. „Frauen sollten aber wirklich keine Scheu haben“, ermutigt Nina Brandau. „Im Informatikstudium fangen alle gleich an. Gewisse Vorkenntnisse sind immer hilfreich, aber auch ohne sollte man sich ruhig trauen.“

Sie unterstreicht, dass Frauen sogar „unheimlich große Chancen“ in der IT-Branche hätten: „IT-Unternehmen sind sehr daran interessiert, dass die Frauenquote steigt – und dass sie insgesamt diverser werden.“ Studien hätten gezeigt, „dass diversere und gemischtere Teams innovativer sind und mehr Erfolg haben“. Dabei sei die Geschlechter-Diversität genauso wichtig wie die kulturelle, also dass man Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen im Team hat.