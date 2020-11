Countdown zur Karriere im All

Foto: Julia Baumgart

Dass sein Hobby weiterhin gefragt ist, darum muss sich Julian Petrasch nicht sorgen. Die Raumfahrt ist längst im Alltag angekommen und spielt in vielen Technologiefeldern eine wichtige Rolle. Satelliten ermöglichen bruchlose Telekommunikation, steuern dezentrale Energiesysteme, organisieren über Navigationssysteme Verkehrsströme und unterstützen die passgenaue Bewässerung in der Landwirtschaft. „Ohne Raumfahrt würde unser Alltag in die 50er-Jahre zurückversetzt werden“, ist sich Nicole Thalhofer sicher, Leiterin Raumfahrt beim Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie BDLI. Raumfahrt ist auch unverzichtbar für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft: Die Erfassung von Klimadaten und die präzise Messung von CO2-Emissionen ist ohne Satelliten nicht möglich.

Es gibt also jede Menge zu tun: in der Grundlagenforschung und bei Anwendungen für kommerzielle Nutzer. 2018 waren bereits über 2.000 Satelliten im All unterwegs, seither sollen noch einmal 800 dazugekommen sein. Und damit lässt sich viel Geld verdienen. 2019 lag der Umsatz der deutschen Raumfahrtindustrie laut dem BDLI bei 2,7 Milliarden Euro. Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) rechnet damit, dass weltweit bis 2027 mit der Herstellung und dem Betrieb von Satelliten über 280 Milliarden US-Dollar umgesetzt werden. Bisher war das All vor allem in der Hand der internationalen Raumfahrtagenturen und ihrer Technologielieferanten, doch zunehmend tummeln sich auch Start-ups im Weltraum.