Evomotiv – Hintergrund

Neue Technologien für die Automobilbranche

Vom jungen Start-up zum mittelständischen Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern – das ist die Geschichte von Evomotiv. Die schwäbischen Technologieexperten betreuen namhafte Firmen, hauptsächlich aus der Automobilbranche, bei der Produktentwicklung. Dabei liegt der Fokus vor allem auf autonomer Fahrtechnik und Elektromobilität.

Ob Fahrassistenzsysteme, zuverlässige Leistungselektronik oder bessere Fahrzeugakustik – Evomotiv bietet seinen Kunden eine Rundum-Betreuung während des gesamten Herstellungsprozesses. „Unser Leistungsspektrum reicht von der Entwicklung über das Testen und die Erstellung von Applikationen bis hin zum Projektmanagement“, erklärt Raphaela Mundle von der Abteilung Public Relations. „Dabei betreuen wir die Projekte unserer Kunden in unserem firmeneigenen Entwicklungszentrum in Flacht oder bei ihnen vor Ort.“

Neben den Kundenprojekten arbeiten die über 200 Mitarbeiter auch an firmeneigenen Produkten und Prozessen. „Vertreten sind wir hauptsächlich in der Automobilbranche, mit Fokus auf neue Technologien, autonomes Fahren und Elektromobilität. Aber auch namhafte Firmen aus anderen Industriezweigen sowie der Luft und Raumfahrt zählen zu unseren langjährigen Kunden.“

Bereits über 1.000 Projekte

Raphaela Mundle Foto: Evomotiv

2007 wurde Evomotiv als kleines Start-up von den drei Ingenieuren Lukas Immer, Gerhard Krebs und Sebastian Thern in Stuttgart gegründet. Seitdem hat das Unternehmen über 1.000 Projekte im In- und Ausland begleitet. Neben dem Hauptsitz Flacht gibt es auch Standorte in München, Ulm und Friedrichshafen. Weitere sind in Planung. Als Meilenstein bezeichnet Evomotiv die Errichtung des firmeneigenen Versuchs- und Entwicklungszentrums 2015. Dieses enthält zwei Werkstätten für Fahrzeugaufrüstungen und -umbauten sowie Inbetriebnahmen, und ein Labor für Tests im Hoch- und Niedervoltbereich.

Führungskräfte aus eigenen Reihen

Besonders stolz ist Evomotiv auf seine eigenen Angaben zufolge familiäre, offene und entspannte Firmenkultur. „Neue Kollegen werden schnell ins bestehende Team aufgenommen, der Zusammenhalt ist sehr stark und auch die Geschäftsführung hat stets ein offenes Ohr für die Anliegen ihrer Mitarbeiter“, versichert Raphaela Mundle. Hinzu kommen Betriebsausflüge, Firmenfeiern oder auch mal ein Feierabendbier, gemeinsame Restaurantbesuche und Sportangebote. „Toll ist auch, dass wir in kleinen Teams arbeiten und alle Führungskräfte aus den eigenen Reihen kommen“, findet die PR-Expertin. Gerade der Teamgedanke sowie das Interesse daran, alle Mitarbeiter bestmöglich zu fördern und weiterzubilden hätten dazu beigetragen, dass Evomotiv im Jahr 2018 von Focus Business und kununu zum „Top-Arbeitgeber des Mittelstandes“ gekürt wurde.