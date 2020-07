Nachhaltigkeit fängt bei der Ausbildung an

„Die Bewerbung beinhaltet einen schriftlichen Test, ein moderiertes Interview und weitere kleine Aufgaben, wie sie in einem Assessment Center durchgeführt werden“, skizziert Barbara Sand. Wer es geschafft hat, der wird in allen Bereichen – wie könnte es anders sein – zum nachhaltigen Denken angehalten. Das fängt bei „think before you print“ an, geht beim Recyclingpapier weiter, wenn dieses überhaupt noch benötigt wird, denn viele Prozesse sind inzwischen digitalisiert. Dienstfahrten innerhalb der Stadt werden mit dem Fahrrad erledigt und Transporte entsprechend mit dem Lastenrad. Wer beim Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung arbeitet, ist zum Beispiel an der Erweiterung des Radwegenetzes oder am Projekt „Soziale Stadt“ beteiligt, wer im Kindertagesstättenausbau beschäftigt ist, steuert die Schaffung von Betreuungsplätzen von städtischen Einrichtungen als auch von freien Trägern. Wer beim Amt für Gebäudemanagement oder in einem der beiden Eigenbetriebe arbeitet, beschafft modulare Möbel und umweltfreundliche Arbeitskleidung. Mitarbeiter im Bereich Soziale Dienste stellen Förder- und Unterstützungsangebote für Familien und Jugendliche zur Verfügung, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Egal um welchen Beruf es sich handelt – Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema.