Kleine Stadt ganz groß

„Die Stadtverwaltung, der Stadtrat und die Beiräte verankern das Thema in der Verwaltung und in der Gesellschaft“, führt Christofer Zwanzig weiter aus. „Darüber hinaus ist es der Stadt sehr wichtig, die Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen und mitzunehmen.“ So wird zum Beispiel das Projekt Stadt-Umland-Bahn, das derzeit größte Straßenbahnprojekt Deutschlands, durch ein breit angelegtes Dialogforum begleitet. „Rund jeder vierte Erlanger nutzt Angebote der Bürgerbeteiligung. Spitzenreiter sind dabei die Teilnahme an Bürgerversammlungen und an öffentlichen Informationsveranstaltungen“, sagt der Stadtsprecher. Die Themenfelder von Interesse sind hierbei vor allem „Stadtplanung“ und „Verkehr“.