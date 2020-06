Ohne Small Talk läuft nichts

2015 zog Vera Lützelschwab nach Großbritannien, um an der Universität Liverpool ihren Master in Marketing zu erwerben. Ihren Bachelor in Soziologie und Zivilrecht hatte sie in Frankfurt am Main gemacht, außerdem lag ein Studiums- und Arbeitsaufenthalt in Shanghai hinter ihr. Im Vereinigten Königreich arbeitete sie zunächst bei einem ebenfalls in der englischen Hauptstadt ansässigen Finanzdienstleister, bevor sie zu ihrem jetzigen Arbeitgeber wechselte.

Woran sich Vera Lützelschwab im Arbeitsleben erst gewöhnen musste, ist der lockere Umgangston. „Alle sprechen sich mit Vornamen an, auch in Mails schreibt man ,Hi Bill' – selbst wenn es der Chef ist“, sagt sie. Ebenfalls gewöhnungsbedürftig sei der obligatorische Small Talk, mit dem jedes Gespräch, beruflich wie privat, beginne: „Deutsche kommunizieren ja gern direkt – das funktioniert hier nicht. Hier redet man immer erstmal übers Wetter, bevor man zur Sache kommt.“