Damit der Kunde gut (aus)sieht

Foto: privat

Kommt zum Beispiel ein*e Kund*in in das Geschäft und ist an einer neuen Brille interessiert, lässt sich Caroline Schramm zunächst einmal erzählen, welche Vorstellungen er*sie genau hat; was ihm*ihr gefällt und welche Anforderungen die Brille erfüllen muss. Dann suchen sie gemeinsam die Fassung aus: Welche Größe ist die richtige, welche Passform, welche Farbe, welcher Stil? Ist die passende Fassung gefunden, geht es zum Sehtest. Danach folgt die Glasberatung. Caroline Schramm erklärt die verschiedenen Materialien, Beschichtungen und wie das Glas mit der Fassung zusammenpasst.

Anhand dieser Beratung findet die 33-Jährige heraus, was dem*der Kund*in wirklich wichtig ist und kann das passende Material mit der richtigen Fassungsform empfehlen. Das Beratungsgespräch endet mit verschiedenen Modellvorschlägen in unterschiedlichen Preisklassen, aus denen sich der*die Kund*in am Ende idealerweise für ein Modell entscheidet. Im nächsten Schritt bestellt die Augenoptikermeisterin die Brille. Wenn die Materialien dann geliefert wurden, passt Caroline Schramm den Rohling in der Werkstatt an: Mit Fingerspitzengefühl wird das Glas geschliffen, perfekt an die Fassung angepasst und eingesetzt. Erst dann kommt der*die Kund*in wieder ins Geschäft und probiert seine Brille erneut. „Erst wenn mein Kunde mit der Brille rundum glücklich ist, bin auch ich zufrieden“, fasst die Augenoptikerin den Verkaufsprozess zusammen.