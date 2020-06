Beruf mit Perspektive

Thorben Teyke gehört zu der Art von Berufsschullehrern, die für den Theorieunterricht zuständig sind – während Kollegen fachpraktischen Unterricht erteilen. Dennoch sind die Praxisbezüge in seinem Unterricht groß, etwa im Fach „Informationsverarbeitung im beruflichen Gymnasium“. Dort beschäftigte er sich mit seinen Schülern ein halbes Jahr lang damit, wie man eine Webseite am besten gestaltet. Nachdem er den theoretischen Hintergrund vermittelt hatte, konnten die Schüler im Computerraum an ihren Seiten arbeiten und erfuhren dabei von ihrem Lehrer Schritt für Schritt, wie sie diese weiter optimieren konnten.

Unter die Bezeichnung „Berufsbildende Schulen“ fallen mehrere Schulformen, so etwa die Berufsschule für Auszubildende oder das berufliche Gymnasium. Thorben Teyke selbst erwarb seine Allgemeine Hochschulreife auf dem Beruflichen Gymnasium in Osterode am Harz. „Das hat mich motiviert, beruflich in diese Richtung zu gehen, weil es mir so gut gefiel. Außerdem habe ich in Lerngruppen gemerkt, wie viel Spaß es mir macht, anderen etwas beizubringen.“