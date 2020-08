Sicherer Beruf mit vielen Möglichkeiten

Wie es in der Pflege üblich ist, arbeitet die Fachkrankenpflegerin in Schichten, denn die Patienten müssen rund um die Uhr betreut werden. „Das ist manchmal eine Herausforderung, andererseits auch schön, wenn man privat mal etwas unternehmen kann, während andere arbeiten.“ Flexibilität ist in ihrem Beruf genauso wichtig wie Einfühlungsvermögen und psychische Widerstandskraft: „Man darf Erlebnisse nicht so nah an sich heranlassen. Gerade auf der Intensivstation haben wir es auch mit dem Tod zu tun – damit umzugehen, muss man lernen“, weiß sie.

Vor kurzem hat Ann-Christin Fortmann die stellvertretende Stationsleitung übernommen. „In der Weiterbildung habe ich durch die rotierenden Einsätze in unterschiedlichen Stationen verschiedene Team- und Leitungsstrukturen kennengelernt. Außerdem haben wir uns mit Projektmanagement beschäftigt, was hilfreich ist, wenn man Führungsaufgaben übernehmen will“, findet sie.

Insgesamt ist die 28-Jährige überzeugt, dass sie durch die theoretischen Hintergründe in der Fachweiterbildung ihre Kenntnisse vertiefen und festigen konnte. „In unserem Beruf muss man sich ohnehin immer weiterbilden, um mit dem medizinischen Fortschritt Schritt zu halten.“ Aus diesem Grund beginnt sie im Herbst ein berufsbegleitendes Studium in Pflegemanagement an der Fachhochschule Köln.