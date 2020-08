Begleitung in schweren Zeiten

Viel Zeit verbringt Manuel Köln am Schreibtisch, wo er telefonisch und per E-Mail mit den Versicherten in Kontakt steht. Hinzu kommen Abstimmungen innerhalb des Hauses, etwa mit dem Medizinischen Dienst und den Sachbearbeitern der unterschiedlichen Abteilungen der Krankenkasse. Auch mit Rentenversicherungen, Reha-Dienstleistern, den Sozialämtern und vielen anderen Institutionen hat er täglich zu tun. „Für mich bietet diese Arbeit genau die richtige Mischung aus wirtschaftlichen und gesundheitlichen Inhalten“, fasst Manuel Köln zusammen.

Er ist erst seit Oktober 2019 als Gesundheitsberater tätig, daher gibt es noch viel zu lernen. Für die Zukunft wäre ein Wechsel auf die Landesebene oder in die DAK-Zentrale in Hamburg eine Option für ihn. Auch die Leitung der Abteilung Gesundheitsberatung wäre ein möglicher Aufstieg. Doch derzeit freut sich Manuel Köln erst einmal, dass er für die Versicherten in schweren Zeiten da sein kann.