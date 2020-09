Hilfe auf dem Weg in die Suchtfreiheit

Nach dem Abitur war ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) wegweisend für Lisa Lück. „Ich wusste damals schon, dass ich im sozialen Bereich tätig sein möchte. „Nach einem Semester Lehramt beschäftigte sie sich mit dem Beruf des Sozialarbeiters und schrieb sich daraufhin an der Hochschule Bochum für das Bachelorstudium Soziale Arbeit ein. „Im Laufe des Studiums habe ich viele Praktika gemacht, eines bereits bei einer anderen Suchthilfeeinrichtung. Danach wusste ich, dass in diesem Bereich meine berufliche Zukunft liegt.“ Ihre Weiterbildung zur Suchtberaterin machte sie berufsbegleitend bei der Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL). „Dabei habe ich nicht nur viel über den Umgang mit den Klienten gelernt, auch die eigene Biografie stand viel im Fokus. Durch die Weiterbildung habe ich viel mehr Sicherheit in meiner Arbeit bekommen und viele tolle Ansätze, die ich im Arbeitsalltag regelmäßig nutze. In ein paar Jahren möchte ich noch meine Ausbildung zur Suchttherapeutin starten.“

Wie bei allen Problemlöser-Berufen ist die Balance von Empathie und professioneller Distanz wesentlich, um diesen Beruf ausüben zu können. Auch gibt es Überschneidungen, denn Sucht geht oft mit einer Schuldenproblematik einher. „Man muss sich einerseits einfühlen können in die Menschen und ihre Probleme, aber zugleich emotionalen Abstand wahren“, sagt Karin Hoffmann von der Arbeitsagentur Magdeburg. Sie spricht aus eigener Erfahrung, hat früher selbst für ein Sozialamt ehemalige Junkies und Alkoholiker betreut. „Bei mir zum Beispiel hat eine Coaching-Ausbildung in Neurolinguistischer Programmierung geholfen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Auf jeden Fall benötigt man im Zuge der Qualifikation auch etwas, um an sich zu denken, professionelle Distanz zu wahren, denn dies ist eine Fähigkeit, die viele von Haus aus nicht mitbringen.“ Als Arbeitsmöglichkeiten nennt die Berufsberaterin unter anderem auch vom Sozialamt unterstütze Jugendprojekte und -programme sowie Projekte von Bildungsträgern.