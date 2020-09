Hinderliche Denkmuster bewältigen

Foto: privat

Mal ist es das Kuchenbacken, bei dem das Mädchen frustriert alles hinwirft, mal ist es die Mathearbeit, mal der Streit mit der Freundin. „Aufgeben ist in solchen Fällen ein wenig zielführendes Verhalten“, sagt Johanna Thünker. „Deshalb versuchen wir gemeinsam herauszufinden, warum diese Gedanken immer wieder auftauchen und was man dagegen tun kann. Wir haben aufgespürt, welche Denkmuster hinderlich sind und welche Interpretationen dahinterstecken – um dann in einem Faktencheck zu schauen, ob diese Gedanken überhaupt realistisch sind.“ So stellte sich unter anderem heraus, dass die junge Patientin gar nicht merkt, wenn etwas klappt, sondern häufig nur die Misserfolge sieht, dazu neigt, einzelne Misserfolge zu verallgemeinern. In der Verhaltenstherapie geht es dann darum, sich konkrete Bewältigungsstrategien auszudenken und zum Beispiel in Rollenspielen auszuprobieren. „Wir arbeiten unter anderem daran, die eigenen Emotionen durch veränderte Denkmuster auf positive Weise zu beeinflussen. Dann kann man sich auch anders verhalten.“

Die Psychologische Psychotherapeutin arbeitet selbstständig in einer verhaltenstherapeutischen Gemeinschaftspraxis mit insgesamt drei Therapeutinnen in Bottrop. „Es wenden sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene aller Altersgruppen an uns, die psychische Probleme oder Verhaltensprobleme haben“ Wie Johanna Thünker weiter erläutert, handelt es sich häufig um Depressionen und Ängste, aber auch um Essstörungen, Abhängigkeiten und vieles andere mehr. „Die Behandlung verläuft üblicherweise im Einzelgespräch, es können aber auch Gruppensitzungen durchgeführt werden. Besonders bei jungen Menschen arbeitet man nicht nur mit den Patientinnen und Patienten selbst, sondern auch mit den Angehörigen oder weiteren Personen oder Institutionen im Umfeld.“ Ziel ist es stets, gemeinsam neue Denk- und Verhaltensweisen zu erarbeiten, die helfen die vorhandenen Probleme zu lösen.