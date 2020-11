Foto: privat

„Vor allem an einer Hauptschule ist man als Lehrer immer auch ein wenig Sozialarbeiter“, sagt die 30-Jährige, die seit Juni 2019 an der Ganztagshauptschule Achenbach in Siegen unterrichtet. „Kein Tag ist hier wie der andere, immer passiert etwas Unerwartetes.“ Anne-Kathrin Schröers hat sich ganz bewusst für die Hauptschule als Lehrort entschieden: „Ich will etwas Sinnstiftendes in meinem Leben tun und Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, ihre Ressourcen und Stärken herauszuarbeiten und weiterzuentwickeln.“ Das Studium habe sie darauf und auf die Konsequenzen nicht wirklich vorbereitet. Sie hat in Siegen Geschichte, Sozialwissenschaften und Deutsch für Haupt-, Real- und Gesamtschullehramt studiert. „Die Uni bereitet fachlich gut vor. Aber was es heißt, an einer Hauptschule zu unterrichten, erfährt und lernt man erst im Referendariat oder bei der ersten Anstellung“, weiß sie aus Erfahrung.