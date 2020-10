„Ohne Sprache ist alles nichts“

War die Logopädie bis vor einigen Jahren noch ein reiner Ausbildungsberuf, wird das Fach inzwischen häufig an Universitäten gelehrt – ein richtiger Schritt, wie Dennis Thorndahl findet: „Das Studium zeigte mir: Zukünftig sollte die Mehrheit der Logopäden an Hochschulen ausgebildet werden. Als Therapeut muss man klinische Studien lesen und verstehen, die oft sehr abstrakt geschrieben sind und deren Ergebnisse in die Praxis einfließen lassen.“

Dennis Thorndahls eigener Werdegang demonstriert zudem: ein Studium erleichtert den Weg in Lehre und Forschung logopädischer oder artverwandter Fächer. „In unserer Praxis betreute ich Praktikantinnen von Hochschulen und Berufsfachschulen und fand das interessant. So bewarb ich mich für eine Dozentenstelle an der Hochschule und habe diese seit Anfang des Jahres inne.“ Nun teilt er seine Arbeitskraft auf: Montags und dienstags und den halben Freitag ist er als angestellter Logopäde in der Praxis in seiner Heimatstadt beschäftigt. Mittwochs, donnerstags und die andere Hälfte des Freitags unterrichtet er an der Universität zu Köln als Dozent für besondere Aufgaben am Lehrstuhl für Sprachbehinderungspädagogik. In seine Lehrtätigkeit kann er seine Kenntnisse einbringen, die er während eines Forschungsprojekts für Unterstützte Kommunikation erworben hat. Damit sind unter anderem technische Kommunikationshilfen, wie sie zum Beispiel der Physiker Stephen Hawking nutzte, oder die Kommunikation über Symbole und Gebärden gemeint.

Dennis Thorndahl ist momentan „superzufrieden“ mit seinem Beschäftigungsmodell. „Forschung ohne Praxis wäre für mich langweilig – und umgekehrt“, sagt er. Langfristig kann er sich vorstellen, den Forschungsaspekt auszubauen und zu promovieren.

Durch seinen Werdegang und seine Kontakte weiß er, wie vielfältig das Beschäftigungsfeld in seinem Beruf ist: Logopäd*innen ständen beispielsweise Jobs in Praxen, in Krankenhäusern, Reha-Kliniken oder in Zentren für Cochlea-Implantate – winzige Unterstützungsgeräte für Hörgeschädigte, die direkt im Ohr getragen werden – offen. „Logopäden werden überall gesucht. Dadurch sind die Verdienstmöglichkeiten auch besser, als sie es noch vor einiger Zeit waren.“