Die Pferdeflüsterin

Der Pferdefuhrbetrieb Meinhold im erzgebirgischen Rittersgrün ist ein Familienbetrieb, der neben der Dienstleistung Holzrücken vor allem Kremser- und Schlittenfahrten anbietet. Obwohl Lea Thierbach auf dem Hof aufwuchs, war sie sich nach dem Abitur unsicher, ob sie wirklich in den Familienbetrieb mit einsteigen soll. Ein einjähriges Praktikum überzeugte sie schließlich und so entschied sie sich, eine Ausbildung zur Pferdewirtin mit dem Schwerpunkt Pferdehaltung und Service zu absolvieren.

Foto: privat

Dank ihres Abiturs konnte Lea Thierbach gleich ins zweite Lehrjahr einsteigen. Die Ausbildung fand in der Berufsschule in Dresden und im Ausbildungsbetrieb statt. Theorie und Praxis wechselten sich dabei regelmäßig ab. „Während der zweiwöchigen Unterrichtsblöcke habe ich zur Zwischenmiete in einer WG gewohnt, da die Entfernung nach Dresden für das Pendeln zu groß war.“ Die Auszubildenden wurden in fachspezifischen Fächern wie Pferde pflegen und versorgen, Futterrationen gestalten, Pferdesportler ausbilden und Grünland bewirtschaften unterrichtet. „Im betrieblichen Ausbildungsteil habe ich vor allem den Umgang mit den Pferden gelernt“, erinnert sich Lea Thierbach. „Dazu gehörte neben dem Stallausmisten und Füttern auch die Weide- und Materialpflege.“ Außerdem wurde sie im Reiten ausgebildet – vom Spring- und Dressurreiten bis zum Fahren von Fuhrwerken. „Die Abwechslung während der Ausbildung fand ich sehr sinnvoll. So konnte man das Erlernte gleich in der Praxis umsetzen.“

Die Zwischen- und die Abschlussprüfung beinhalteten schriftliche und mündlich-praktische Teile. „Wir mussten uns vorher entscheiden, ob wir den Schwerpunkt Reiten oder Fahren wählen und die Prüfungsthemen waren darauf abgestimmt“, erklärt die Pferdewirtin.