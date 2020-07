Foto: Marie Fröhlich

An der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg absolvierte sie zunächst ein Bachelorstudium der Psychologie und hängte einen Master in Umweltpsychologie dran. Nach Praktika in der Erwachsenen- sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie wusste sie, dass ihr die Arbeit mit Kindern am meisten gefällt. Sie absolvierte ein halbjähriges Praktikum bei der Landesschulbehörde, bei der kurz nach ihrem Masterabschluss eine Stelle frei wurde – seit 2017 arbeitet sie dort beim Schulpsychologischen Dienst.

„Das ist eine vielseitige Arbeit“, resümiert sie. So ist sie für Lehrerfortbildungen zu Themen wie Kommunikation, Krisenprävention und Streitschlichtung zuständig und wird bei Krisenfällen gerufen. „Zeigt ein Kind komplexe Probleme, arbeiten oft Schule, Jugendamt, Therapeuten und Schulpsychologen zusammen.“ Jeder Fall ist anders. „Ich muss kreativ bleiben und gemeinsam mit allen Beteiligten nach individuellen Lösungen suchen.“

In der Grundschule kann es um eine Rechen- oder Lese-Rechtschreib-Schwäche gehen, aber auch Aufmerksamkeitsproblemen begegnet sie häufig. „Wir diagnostizieren kein ADHS, begleiten aber das Kind und schauen, was man in der Schule unterstützend tun kann“, berichtet sie. Manchmal kommen auch Eltern auf die Schulpsychologin zu, etwa wenn sie sich unsicher sind, welche Schulform für ihre Tochter oder ihren Sohn die richtige wäre. Hin und wieder berät sie auch eine ganze Schule, zum Beispiel wenn mehrere Kinder Probleme haben, dem Unterricht zu folgen. „Die Kinder heute sind anders als die Generationen vor ihnen“, stellt Maxi Forth fest. „Die Schule muss sich an sie anpassen, möglicherweise das Unterrichtsmaterial anders aufbereiten als bisher.“