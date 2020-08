„Viele bemühen sich redlich um Integration“

Anders als viele andere Studiengänge im Bereich Soziale Arbeit dauert der Studiengang ‚Transnationale soziale Arbeit‘ nicht drei, sondern vier Jahre. Neben dem Anerkennungsjahr sind zwei Auslandsaufenthalte verpflichtender Teil dieses Studiengangs. Einer im Rahmen des Erasmus+-Programms. Der zweite Auslandsaufenthalt muss im außereuropäischen Ausland stattfinden.

Martin Haus zog es nach Indien, wo er sich vor allem im Bundesland Bihar in die strukturelle Verbesserung des Bildungssystems einbrachte. „In Indien sind heute Charity-Aktionen in Form von Patenschaften üblich. Dadurch schaffen es einige unterprivilegierte Kinder auf eine der Privatschulen. Das löst jedoch das strukturelle Problem nicht“, erklärt Martin Haus.

Seit 2015 engagiert er sich ehrenamtlich im Verein „Nitya Bal Vikas Deutschland“. Dort ist er bis heute im Vorstand tätig und setzt sich für mehr Bildungsgerechtigkeit und bessere staatliche Grundschulen in Bihar ein. Diesen strukturellen Ansatz hat Martin Haus im Rahmen seines Masterstudiums an der Eliteuniversität „London School of Economics“ mit dem Studiengang „Development Studies“ vertieft und ist danach auf die Suche nach einem passenden Einstiegsjob gegangen. „Bei Refugio München hat mir von Anfang an der Ansatz gefallen. Ich bin auch begeistert von den sehr gut ausgebildeten Kollegen“, sagt er. Die internationale Orientierung seines Studiums und seine interkulturellen Erfahrungen in Indien helfen ihm bei seiner jetzigen Tätigkeit.