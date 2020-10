Aufs Rind gekommen

Die Abwechslung im Job und das Arbeiten an der frischen Luft machen ihm besonders viel Spaß. Dennoch: „Es ist ein körperlich anstrengender Job, aber auch für Frauen heutzutage machbar. Schließlich haben sich die Gegebenheiten im Stall geändert.“ So sei zum Beispiel dank moderner Ultraschallgeräte die Untersuchung relativ fix gemacht und die Blutentnahme erfolge heute nicht mehr am Hals, sondern an der Schwanzvene, während die Kuh am Gitter festgebunden entspannt frisst. „Die Zeiten, in denen der Tierarzt die Kuh auf der Weide erst einfangen musste, sind vorbei.“ Vorbei ist gegen 19 Uhr auch Benjamin Gahrs Arbeitstag, es sei denn, er ist zum Nachtdienst oder Notfalldienst am Wochenende eingeteilt.