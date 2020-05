Zwischen Werkstatt und Kundenberatung

Marius Stippich hat sich mittlerweile in Vollzeit an einer Meisterschule in München zum Augenoptikermeister weitergebildet. Nach einem weiteren Jahr in einer Filiale hat er die Seiten gewechselt: Heute ist er im Aus- und Weiterbildungszentrum Karlsruhe für die Ausbildung junger Augenoptiker tätig. „Mein liebster Arbeitsplatz war schon immer die Werkstatt. Daher bringe ich den Auszubildenden nun unter anderem bei, wie sie Kunststoff bearbeiten, selbst eine Fassung herstellen, mit dem Lötgerät umgehen oder Glas bearbeiten“, erklärt der Ausbilder.

Durch technische Neuentwicklungen und eine zunehmende Spezialisierung wird der Lernstoff für Ausbilder und Auszubildende immer umfangreicher. Gerade für kleine und mittlere Betriebe ist es daher kaum noch möglich, alle Spezialkenntnisse und technischen Fertigkeiten zu vermitteln, die der Beruf erfordert. Als Teil der fachpraktischen Ausbildung ergänzt die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung daher die betriebliche Lehre und stellt somit ein breites und einheitliches Ausbildungsniveau sicher. Marius Stippich freut sich über die vielseitigen Einsatzgebiete, die es ihm als Augenoptiker möglich machen, immer wieder Neues kennenzulernen.