Grundlage für Bauwerke erschaffen

Helga Hann schildert, wie genau sie bei dem Projekt vorgeht: „Zuerst fertige ich den Lageplan, damit man sieht, wie die Straße von oben aussieht“, erklärt sie. Ich zeichne die Konstruktionslinien für die grobe Planung, ob der Geh- und Radweg nach rechts oder links abbiegen soll, dann zeichne ich die Achse ein, also die Mitte der Fahrbahn, bestimme die Fahrbahnränder sowie den Aufbau des Weges.“ Die Bauzeichnerin beschriftet wichtige Bestandteile wie Bauanfang, Bauende und Details wie zum Beispiel den Sinkkasten, also den Ablauf von Regenwasser von der Straße. Es folgen weitere Pläne wie der Höhenplan. Dieser ist eine Seitenansicht der Straße sowie des Geh- und Radweges und zeigt, wie sie im Gelände verläuft. Zum Schluss kommen noch die Querprofile dazu. In diesen Zeichnungen wird die Straße senkrecht zur Fahrbahnachse geschnitten. Es entsteht ein Querschnitt, an deren linken und rechten Rand das Gelände zu sehen ist.