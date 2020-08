Wenn aus Abfall ein Rohstoff wird

Foto: privat

Niklas Ernst arbeitet hauptsächlich im Kunststoff-Technikum des Unternehmens in Köln. Gut die Hälfte seiner Arbeitszeit verbringt er am Computer, recherchiert über den Stand der Technik und führt Berechnungen durch. „Ich mache aber auch Versuche im Labor oder Tests am Extruder“, erklärt er. Immer wieder ist er auch an den Produktionsstandorten und hilft dabei, seine Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. „Die Mischung zwischen Forschung und Praxis, zwischen Büroarbeit und unterwegs sein finde ich ideal“, sagt der 28-Jährige.

Denn eine rein wissenschaftliche Karriere wollte er nicht einschlagen. „Nach meinem Master habe ich eine Zeit lang an der Universität gearbeitet und dabei gemerkt, dass das eher nicht meins ist.“ Er wollte eben nicht nur theoretisch an etwas arbeiten, sondern sehen, wie es sich in der Praxis umsetzen lässt.