„Ich bin ein Problemlöser“

„Ich bin die Schnittstelle für verschiedene Aufgaben und versuche, alle zufriedenzustellen.“ Das kann beispielsweise ein Einsatzleiter sein, der sein Team in Schichten einteilen möchte. Markus Flasche fragt ihn konkret: Was brauchst du? Was stört dich? Danach passt er die IT entsprechend an.

Die BSR-IT hilft außerdem den Fachkräften für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Wenn früher der Zugang zum Müllplatz zugeparkt war und sie nicht rankamen, mussten sie einen Zettel schreiben und diese Notiz am Schichtende auf ihrem Betriebshof abgeben. Rief in der Zwischenzeit ein Kunde an und beschwerte sich, dass seine Tonne nicht geleert wurde, musste man ihn auf den Nachmittag vertrösten, bis die Kolleg*innen wieder zurück waren.

Nun gibt’s auf allen Touren Smartphones. Damit machen die Kollegen ein Foto vom zugeparkten Zugang und schicken es direkt ans Servicecenter. Damit wissen sofort alle Beteiligten Bescheid. „Das ist kundenorientierter und verhindert Zettelwirtschaft“, sagt der IT-Experte, der zudem dafür sorgt, dass alle Daten sicher verarbeitet werden.