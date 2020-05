Universal einsetzbare Problemlöser

Wer sich für eine Ausbildung in der Mechatronik interessiert, sollte sich über das Einsatzgebiet Gedanken machen, in dem die Lehre absolviert werden soll. „Mittlerweile ist jede Branche, in der Mechatroniker eingesetzt werden, sehr spezialisiert. Für jedes Produkt werden spezifische Kenntnisse benötigt“, gibt die Ausbildungsberaterin zu bedenken und fügt hinzu: „Aber grundsätzlich können Mechatroniker und Mechatronikerinnen mit einer entsprechenden Einarbeitungszeit auch branchenübergreifend eingesetzt werden.“

Tiefere Fachkenntnisse können sich ausgebildete Mechatroniker in einer Weiterbildung zum Meister oder Techniker aneigenen. Während die Meister Führungspositionen als Produktionsleiter oder Werkstattleiter einnehmen, bilden die Techniker eine Schnittstelle zur Konstruktion. Sie arbeiten beispielsweise eng mit Ingenieuren zusammen. Und wen es später doch noch an eine Hochschule zieht, profitiert ebenfalls von der Ausbildung, gibt sich Stephanie Ackermann überzeugt. „Für ein technisches Studium bringt jemand mit einer Ausbildung in Mechatronik wertvolles praktisches und theoretisches Wissen mit.“

In jedem Fall ist die Mechatronik ein Bereich, in dem Fachkräftemangel herrscht. Eine Übernahme durch den ausbildenden Betrieb ist die Regel. Und die Verdienstmöglichkeiten sind Stephanie Ackermann zufolge häufig besser als im Dienstleistungssektor.